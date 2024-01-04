Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως και αφορούν το άγριο bullying που δέχτηκε 13χρονος μαθητής από τρεις ανήλικους στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr ένας εκ των τριών δραστών προσέγγισε τον 13χρονο που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του και αφού του είπε «έλα λίγο πιο απόμερα» οι άλλοι δυο δράστες που παραφύλαγαν τον ακινητοποίησαν κάνοντάς του κεφαλοκλείδωμα.

Κατόπιν τον έψαξαν αν έχει επάνω του κινητό τηλέφωνο ή λεφτά, του αφαίρεσαν τα παπούτσια του, καθώς επίσης και για μία στιγμή το σκύλο του ρίχνοντάς του γροθιά και με την απειλή ότι θα τον χάσει και δεν θα τον ξαναδεί τον υποχρέωσαν να τους ακολουθεί στο δρόμο ξυπόλυτος. Επίσης, τον ανάγκασαν να γονατίσει και να αναφερθεί σε δύο κοπέλες, ενώ τον τραβούσαν βίντεο και να αναφέρει τις φράσεις «η (όνομα κοπέλας) και η (όνομα κοπέλας) είναι ….»

Οι δράστες όμως δεν σταμάτησαν εκεί αφού φεύγοντας τον απείλησαν ότι θα τον μαχαιρώσουν με σουγιά αν μιλήσει σε κανέναν ενώ ο ένας εκ των δραστών ανέφερε πως κατέχει Glock πιστόλι και ότι μ’ αυτό θα τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το βράδυ της πρωτοχρονιάς οι τρεις δράστες, είχαν πασαλείψει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του πατέρα του ένα χάμπουργκερ και το απόγευμα της 2 Ιανουαρίου, έριξαν αυγά στα παράθυρα του 4ου ορόφου της οικίας του.

Πηγή: skai.gr

