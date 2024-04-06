Ένας 23χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής στην Εθνική οδό Ξάνθης - Πόρτο Λάγος, καθώς αστυνομικοί τον εντόπισαν να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας εννέα μετανάστες- οκτώ υπηκόους Ιράκ και έναν Παλαιστίνιο - χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.
Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο φερόμενος ως δράστης οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει. Διαπιστώθηκε ότι ο 23χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και δύο κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης.
