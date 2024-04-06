Σε έναν απρόσμενο «σύμμαχο» στην προσπάθεια ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας θα μπορούσε να εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence - ΑΙ). Το ΑΙ, και ακόμη περισσότερο το GenAI, (παραγωγική τεχνητή) νοημοσύνη)- μπορεί να βοηθήσει τη χώρα μας να προσελκύσει ακόμη περισσότερους τουρίστες, επιλύοντας ζητήματα, όπως είναι η μετάφραση και η προσωποποιημένη εμπειρία, καθώς επίσης και να τους ωθήσει να ανακαλύψουν νέους προορισμούς και κρυμμένες ομορφιές στην Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Choose Strategic Communication Partners, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στρατηγικής επικοινωνίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και συμβουλευτικής στην Ελλάδα, το ΑΙ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό «σύμμαχο» στην προσπάθεια ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε πέντε από τις μεγαλύτερες αγορές προσέλκυσης τουριστών προς την Ελλάδα (Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ και Γερμανία) με τη συμμετοχή ανθρώπων που έχουν επισκεφτεί ή εκδηλώνουν την πρόθεση να επισκεφτούν στο άμεσο μέλλον τη χώρα για τις διακοπές τους, έδειξε ότι το 64,5% είναι εξοικειωμένο με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, το 60% εξέφρασε την προθυμία του να χρησιμοποιήσει εφαρμογές και εργαλεία που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο για να σχεδιάσει το ταξίδι του, όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα.

Το σημαντικότερο είναι η βοήθεια στη αυτόματη μετάφραση, αλλά και στη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου προγράμματος περιηγήσεων, επισκέψεων σε αξιοθέατα και εστίασης. Ανάλογα με τις παροχές μιας σχετικής ΑΙ εφαρμογής, οι τουρίστες φαίνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό διατεθειμένοι ακόμη και πληρώσουν για τη χρήση της κατά την επίσκεψή τους στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα τι είδους εφαρμογές θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι ξένοι επισκέπτες στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι πιο δημοφιλείς τουριστικές ΑΙ εφαρμογές είναι η μετάφραση και η γλωσσική υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο (46,4%), οι προσωποποιημένες προτάσεις για τουριστικά αξιοθέατα, εστιατόρια και άλλες δραστηριότητες (24,8%), η βοήθεια στην πλοήγηση και τη μετακίνηση (18%).

Οι απαντήσεις μοιάζουν φυσιολογικές, εάν δει κανείς τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι επισκέπτονται την Ελλάδα. Η πιο σημαντική είναι η διαφορετική γλώσσα και ακολουθούν η εύρεση χρήσιμων τουριστικών πληροφοριών (16,8%), καθώς και ο εντοπισμός προσιτών δραστηριοτήτων και καταλυμάτων (17,7%).

Εξίσου ενδιαφέρον είναι πως οι επισκέπτες είναι διατεθειμένοι ακόμη και να πληρώσουν για τέτοιου είδους εφαρμογές και υπηρεσίες σε ένα ποσοστό που φθάνει στο 36,9%. Επιπλέον, ένας στους τρεις (32,3%) απάντησε πως είναι εν μέρει πρόθυμος να πληρώσει, ανάλογα με τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτές οι εφαρμογές.

Πώς όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την τουριστική εμπειρία;

Οι τουρίστες συμφωνούν ότι το ΑΙ μπορεί να καταστήσει πιο εύκολα προσβάσιμες τις τουριστικές πληροφορίες (30,7%), να διευκολύνει τις κρατήσεις για αξιοθέατα και δραστηριότητες (29%), να παρέχει πιο εξατομικευμένες συστάσεις (24,3%), αλλά και να βελτιώσει τις επιλογές μεταφοράς για τους επισκέπτες (15,4%).

Ένα σημαντικό στοιχείο για τη χώρα μας, που επιδιώκει να διευρύνει τους προορισμούς τους οποίους προτιμούν οι ξένοι τουρίστες, είναι ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν πως το ΑΙ μπορεί να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν άγνωστα και ενδιαφέροντα μέρη (29,7%). Όπως, φυσικά, μπορεί να διευκολύνει τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους στη χώρα μας (27,8%), καθώς και να κάνει την εμπειρία τους πιο προσωπική και ευχάριστη (25,2%).

Η πρόκληση και οι προοπτικές

Πρακτικά, η έρευνα της Choose, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη αναπτύξει εφαρμογές για τον τουριστικό κλάδο που αξιοποιούν τις δυνατότητες του ΑΙ, δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό «σύμμαχο» για τον ελληνικό τουρισμό, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις από τους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Επενδύσεις , κυρίως σε επίπεδο ανάπτυξης εφαρμογών, οι οποίες θα αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να προσφέρουν μία καλύτερη εμπειρία στους επισκέπτες της χώρας, αλλά και να τους βοηθούν να απολαύσουν στο έπακρο τις διακοπές τους. Το τελευταίο στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σε μία περίοδο όπου ο ελληνικός τουρισμός επιδιώκει να αλλάξει το προφίλ του, να διευρύνει την τουριστική σεζόν, αλλά και να ενισχύσει λιγότερο δημοφιλείς νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς, δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων.

Το έδαφος είναι πρόσφορο για τέτοιου είδους κινήσεις, δεδομένου ότι στο εξωτερικό υπάρχει η απαραίτητη εξοικείωση των ταξιδιωτών με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η διάθεση να αξιοποιήσουν σχετικές εφαρμογές, προκειμένου να απολαύσουν τα ταξίδια τους.

«Η αυτοματοποίηση, οι ψηφιακοί τουριστικοί οδηγοί και οι προσωποποιημένες προτάσεις συμβάλλουν στη δημιουργία μιας νέας εποχής για την παγκόσμια τουριστική αγορά. Και αυτό είναι κάτι, στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ως χώρα, προκειμένου να το αξιοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε η πρόκληση του ΑΙ να εξελιχθεί σε μεγάλη ευκαιρία για αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος» επισημαίνεται στην έρευνα της Choose βάση των αποτελεσμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

