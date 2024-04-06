Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την έλευση και παραμονή του ιερού, αφθάρτου και θαυματουργού ιερού σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου στο Προκόπι Ευβοίας από το Προκόπι της Καππαδοκίας.

Ο Άγιος ζητά κάθε 20 χρόνια να αλλάζουν τα Ιερά Άμφια του και φέτος ήρθε η στιγμή. Εμφανίζεται σε πιστούς που ζουν σε διαφορετικά μέρη και ζητά το χρώμα τους.

Οπως λέει αποκλειστικά στο evia online o πρωθιερέας του Ιερού Ναού π. Ιωάννης Μάρκου, ήδη υπάρχουν 35 γράμματα πιστών που αναφέρουν ότι τους παρουσιάστηκε ο Αγιος και ζήτησε να του αλλάξουν τα άμφια – τα οποία μάλιστα αυτή τη φορά θέλει να είναι λευκά.

Με την αλλαγή ακολουθείται μία ιεροτελεστία όπου τα προηγούμενα Άμφια κόβονται κομματάκια και παραδίδονται στους πιστούς που καταφτάνουν από όλα τα μέρη του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

