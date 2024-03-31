Θεσσαλονίκη: 26χρονος διακινητής κρατούσε ομήρους μετανάστες σε παράπηγμα

Στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού για παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, αρπαγή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, εκβίαση και εγκληματική οργάνωση, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης .

Αστυνομικοί εντόπισαν χθες τον 26χρονο σε εγκαταλειμμένο παράπηγμα στην περιοχή της Μενεμένης Θεσσαλονίκης και τον συνέλαβαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσα στο παράπηγμα εντοπίστηκαν πέντε αλλοδαποί, που ανέφεραν ότι εισήλθαν στην χώρα προ τεσσάρων ημερών με τη βοήθεια του συλληφθέντα και συνεργών του και κρατούνταν εκεί παρά τη θέληση τους, ενώ εκβιάζονταν προκειμένου να καταβάλουν το συμφωνηθέν ποσό για την μεταφορά τους.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

