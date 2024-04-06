Ολονύχτια μάχη για τη λήψη οργάνων από 54χρονη δότρια, μητέρα τριών παιδιών, η οποία νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες με εγκεφαλική αιμορραγία, δόθηκε χθες στο Βενιζέλειο.

Από την 54χρονη χθες λήφθηκαν οι νεφροί, το ήπαρ και οι κερατοειδείς.

Οι νεφροί μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", το ήπαρ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενώ οι κερατοειδείς έμειναν στο ΠΑΓΝΗ.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σε μια βδομάδα, με μια γυναίκα, 52 χρονών, να έχει προηγηθεί νωρίτερα.

Συνολικά σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο είναι η τέταρτη δωρεά μέσα σε έναν μήνα.

Ανάμεσα στις τέσσερις δωρεές που έχουν γίνει σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο μέσα σε ένα μόλις μήνα συμπεριλαμβάνεται και αυτή του 70χρονου ιερέα στη Σητεία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.