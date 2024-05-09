Εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό στο Νέο Χειμώνιο Ορεστιάδας

Πυρκαγιά σε ανοιχτό χώρο φορτηγού πλοίου σημαίας Παναμά, στην περιοχή των δεξαμενών Βασιλειάδη στο λιμάνι του Πειραιά, εκδηλώθηκε το πρωί,κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών από ιδιωτικό συνεργείο.

Η πυρκαγιά, κατασβέστηκε άμεσα από μέλη του πληρώματος, ενώ στελέχη του λιμενικού σώματος προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση του πλοίου.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος ασφαλείας από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, ενώ μετά από τη διενέργεια επιθεώρησης από το παρακολουθούντα νηογνώμονα το πλοίο κρίθηκε αξιόπλοο.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση και δεν προέκυψε ζημιά σε παρακείμενο πλοίο ή σε εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

