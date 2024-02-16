Χρυσοχοΐδης: 225 αστυνομικοί επανέρχονται σε μάχιμες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης

Την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης με 225 αστυνομικούς που επανέρχονται σε μάχιμες υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και 75 που θα στελεχώσουν τη Διεύθυνση Τροχαίας της πόλης, γνωστοποίησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά από σύσκεψη που είχε στη Θεσσαλονίκη με ανώτερους αξιωματικούς και επικεφαλής Διευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν ζητήματα καθημερινότητας, όπως η εγκληματικότητα και το κυκλοφοριακό, αλλά και θέματα που αφορούν τους ανήλικους, την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους και το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας.

Σκοπός των συσκέψεων αυτών, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι «να ξαναφέρουμε την Αστυνομία κοντά στους πολίτες, να δημιουργήσουμε μία ασφαλή πόλη, να αισθάνονται οι πολίτες την Αστυνομία κοντά τους και στόχος μας είναι κάθε πολίτης να έχει ένα αίσθημα ασφάλειας που θα τον οδηγεί στη βεβαιότητα ότι το σπίτι του, η γειτονιά του, τα παιδιά του, είναι ασφαλή».

Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι τις τελευταίες μέρες «κάναμε μεγάλες προσπάθειες να επαναφέρουμε προσωπικό από διάφορες υπηρεσίες "στον δρόμο", στις μάχιμες υπηρεσίες, στις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την καταπολέμηση του εγκλήματος, αυτές που είναι κοντά στους πολίτες, στις γειτονιές, στα παιδιά που παίζουν στις παιδικές χαρές, στις πλατείες και στους χώρους άθλησης».

Για τους 75 αστυνομικούς που θα στελεχώσουν την Τροχαία, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε τα εξής: «Γνωρίζετε καλά το πρόβλημα με το Fly Over και το κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι η προσθήκη αυτών των στελεχών της Αστυνομίας θα βοηθήσει σημαντικά στην ελάφρυνση της πόλης και στη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό». Πρόσθεσε, δε, ότι η Ελληνική Αστυνομία ασφαλώς δεν μπορεί να απορροφήσει αυτήν την κίνηση των χιλιάδων οχημάτων, αλλά διαβεβαίωσε ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να διευκολύνουμε την κυκλοφορία και την πρόσβαση των οδηγών - κατοίκων στους προορισμούς τους».

Δημιουργία νέου γραφείου αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας

Αναφερόμενος στο ζήτημα της βίας των ανηλίκων, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε πως είναι ένα καινούργιο φαινόμενο που θέλει πολύ σοβαρή, υπεύθυνη και ευαίσθητη αντιμετώπιση. «Έχουμε συστήσει υπηρεσίες, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου συγκεντρώνονται πολλοί νέοι. Δημιουργούμε προϋποθέσεις για να υπάρχει γρήγορη πρόσβαση των υπηρεσιών μας σε περίπτωση περιστατικών» υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Όσον αφορά στην ενδοοικογενειακή βία προανήγγειλε τη δημιουργία ενός ακόμη γραφείου της ΕΛ.ΑΣ., του τρίτου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μπορούν να καταγγέλλονται τέτοιου είδους υποθέσεις. «Έχουμε δημιουργήσει δύο αστυνομικά τμήματα και θα φτιάξουμε ένα τρίτο και ταυτόχρονα βελτιώνουμε σημαντικά τις υποδομές, το προσωπικό μέσω της εκπαίδευσης και τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στην καταγγελία από την πλευρά των πολιτών» ανέφερε, ενώ ενθάρρυνε τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να καταγγέλλουν στην ΕΛ.ΑΣ. οποιοδήποτε γεγονός απειλεί την ασφάλεια και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Για καταπολέμηση της αθλητικής βίας

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε ακόμη στο ζήτημα της αθλητικής βίας και στα μέτρα που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να γήπεδα να είναι μία πραγματική χαρά και γιορτή και όχι πεδίο αναμέτρησης εγκληματικών ομάδων. «Αυτό πρέπει να σταματήσει, να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι γονείς με τα παιδιά μας να χαιρόμαστε το πανηγύρι των σπορ ώστε να προσθέτουμε στη ζωή μας καλύτερη ποιότητα χαμόγελα και ευτυχία», σημείωσε και ανέλαβε τη δέσμευση ότι «θα είμαστε κοντά και δίπλα στις ομάδες όλων των αθλημάτων ώστε σε συνεννόηση μαζί τους να καταπολεμήσουμε εκείνα τα φαινόμενα και τις μειοψηφίες που δυσφημίζουν τον αθλητισμό».

Αναφέρθηκε, δε, στον τραγικό χαμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη όπως και στον άδικο χαμό παιδιών, νεαρών, που -όπως σημείωσε- βρέθηκαν κάποια στιγμή είτε στο χώρο του γηπέδου είτε έξω από αυτόν και έγιναν στόχος δολοφονικών επιθέσεων. «Πρέπει να τελειώσουν αυτά στην πατρίδα μας, δεν τιμούν την κοινωνία μας τέτοια φαινόμενα και θα είμαστε εδώ να τα καταπολεμήσουμε» διαμήνυσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

