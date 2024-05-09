Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εύβοια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κινηματοθέατρο στο Βασιλικό Χαλκίδας (φωτό)

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 19:00 στο πατάρι του κτηρίου όπου κάηκαν απορρίμματα σε μικρή έκταση.

Βασιλικό

Φωτιά σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 09/05 σε εγκαταλειμμένο κινηματοθέατρο στο Βασιλικό Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 19:00 στο πατάρι του κτηρίου όπου κάηκαν απορρίμματα σε μικρή έκταση. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Χαλκίδας με 11 άνδρες όπου κατάφεραν και περιόρισαν έγκαιρα την φωτιά.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Εύβοια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κινηματοθέατρο

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κινηματοθέατρο στο Βασιλικό

Πηγή: eviathema.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Εύβοια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark