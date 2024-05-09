Εύβοια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κινηματοθέατρο στο Βασιλικό Χαλκίδας (φωτό)

Φωτιά σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 09/05 σε εγκαταλειμμένο κινηματοθέατρο στο Βασιλικό Χαλκίδας.



Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 19:00 στο πατάρι του κτηρίου όπου κάηκαν απορρίμματα σε μικρή έκταση. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Χαλκίδας με 11 άνδρες όπου κατάφεραν και περιόρισαν έγκαιρα την φωτιά.



Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:





