Κασσελάκης: Παρεξηγήθηκε η ΝΔ επειδή είπα «θα τους ξεσκίσω»; Το ξαναλέω

Επιμένει στη φράση «θα τους ξεσκίσω» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ανάρτησή του μετά τις αντιδράσεις της ΝΔ, ο κος Κασσελάκης διερωτάται αν παρεξηγήθηκε η ΝΔ επειδή επέλεξε να πει την εν λόγω φράση και υπογραμμίζει ότι θα την ξαναπεί.

«Τι έγινε τώρα, παρεξηγήθηκε η ΝΔ επειδή είπα ότι θα ξεσκίσω όποιον τολμήσει να προβεί σε κομματικά αντίποινα προς γιατρούς, νοσηλευτές και υγειονομικούς που αποκαλύπτουν τη διάλυση και την κακοδιαχείριση στο ΕΣΥ; Το ξαναλέω λοιπόν.

Θα είμαι δίπλα σε αυτούς που ο υπουργός υγείας αποκαλεί ''κάφρους'' και ''ανθρωπάκια'' και δε θα αφήσω να τους τρομοκρατήσει κανείς! Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για εσάς, για δικαιοσύνη και αξιοκρατία», έγραψε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Υπενθυμίζεται πως επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε νωρίτερα η Νέα Δημοκρατία με αφορμή την εν λόγω δήλωση.

«Ο κ. Κασσελάκης συνομιλώντας με υγειονομικούς στην Πρέβεζα και καλώντας τους να εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δήλωσε μεταξύ άλλων:”Αν διανοηθεί να σας πει κανείς τίποτα, μου λέτε κατευθείαν και θα τους ξεσκίσω”», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. Νίκος Ρωμανός.

Και συνέχισε: «Από το αλήστου μνήμης “έπρεπε να τους χώσω 5 μέτρα κάτω από τη γη” του κ. Πολάκη, στο “θα τους ξεσκίσω” του κ. Κασσελάκη, μια αλλαγή ηγεσίας δρόμος… Να τον χαίρονται… Και τον νέο τους Πρόεδρο και τον πολιτικό πολιτισμό τους.

Πηγή: skai.gr

