Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Σκότωσε την σύντροφό του με πιστόλι - Συνελήφθη ο δράστης

UPDATE: 09:18
αστυνομικοί

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου, όπου άνδρας από την Αλβανία πυροβόλησε και σκότωσε την σύντροφό του από τη Ρουμανία.

Ο 39χρονος δράστης είναι σεσημασμένος για σειρά υποθέσεων. Το θύμα, που ήταν μόλις 29 ετών, κατέληξε από σφαίρα στο κεφάλι.  

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο η άτυχη γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 39χρόνο Αλβανό, με τον οποίο η γυναίκα φέρεται να διατηρούσε σχέση.

TAGS: νεκρή Κρήτη γυναικοκτονία Ηράκλειο
