Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου, όπου άνδρας από την Αλβανία πυροβόλησε και σκότωσε την σύντροφό του από τη Ρουμανία.

Ο 39χρονος δράστης είναι σεσημασμένος για σειρά υποθέσεων. Το θύμα, που ήταν μόλις 29 ετών, κατέληξε από σφαίρα στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο η άτυχη γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 39χρόνο Αλβανό, με τον οποίο η γυναίκα φέρεται να διατηρούσε σχέση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.