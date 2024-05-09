Τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Οικίας Καβάφη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η Οικία Καβάφη - το μέρος όπου ο Κ. Π. Καβάφης έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και δημιούργησε δεκάδες από τα έργα που τον ανέδειξαν σε παγκόσμιο ποιητή αποκαταστάθηκε και αναδιαμορφώθηκε, ώστε να αναδειχθεί η εικόνα της κατοικίας όπως ήταν στα χρόνια που έζησε ο ποιητής, να φωτιστούν η σχέση του με την πόλη της Αλεξάνδρειας και ο αντίκτυπος του έργου του έως σήμερα, αλλά και για να μας μεταφέρει πίσω στον χρόνο.

Η Οικία - Μουσείο Καβάφη, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Αλεξανδρινός ποιητής, βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στον αριθ. 4 της οδού Κ. Καβάφη, όπως μετονομάστηκε προς τιμήν του ποιητή η πρώην οδός Σαρμ ελ Σέιχ (Sharm el-Sheikh).

Η αποκατάσταση και η ανάδειξη του σπιτιού όπου έζησε ο Κ. Π. Καβάφης έγινε από το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο και τη διαχειρίζεται.

Η Οικία Καβάφη – ή αλλιώς το Μουσείο Καβάφη – στην Αλεξάνδρεια εγκαινιάστηκε το 1992 με πρωτοβουλία του ιστορικού και συγγραφέα Kωστή Μοσκώφ (1939-98), ενός ενεργητικού και χαρισματικού ανθρώπου των γραμμάτων και της επιστήμης, αλλά και Μορφωτικού Ακόλουθου στην Ελληνική Πρεσβεία του Καΐρου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αίγυπτο, ο Μοσκώφ δημιούργησε το Μουσείο Καβάφη με σκοπό τη στήριξη των σπουδών ποίησης μέσα από τα Καβάφεια Συνέδρια, που καθιέρωσε και ακόμη πραγματοποιούνται στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, παράλληλα με άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Αν και τα έπιπλα του ποιητή, που βρίσκονταν στο διαμέρισμά του, πουλήθηκαν από τους κληρονόμους του, έχουν ανακατασκευαστεί με τη βοήθεια φωτογραφιών.

Η προσωπική βιβλιοθήκη του Καβάφη διασώθηκε ανέπαφη από τον καθηγητή Γεώργιο Σαββίδη.

Στο Μουσείο Καβάφη διατηρούνται: σπάνιο βιβλιογραφικό υλικό, μεταφράσεις της ποίησης του Καβάφη σε 20 γλώσσες, χειρόγραφα, βιβλία του και περισσότερα από 3.000 άρθρα και εργασίες που έχουν γραφτεί για την ποίησή του.

Έχουν συγκεντρωθεί επίσης κειμήλια του ποιητή, το εικονοστάσι του και πορτρέτα του.

Ένα δωμάτιο της Οικίας έχει παραχωρηθεί και λειτουργεί σαν αίθουσα Στρατή Τσίρκα, στην οποία εκτίθεται φωτογραφικό υλικό και αντίτυπα των βιβλίων του.

Φωτογραφίες - πληροφορίες: Ίδρυμα Ωνάση, wikipedia, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Πηγή: skai.gr

