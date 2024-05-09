Τον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ σκοπεύει να "ξηλώσει" ο Νετανιάχου

Την πόρτα της εξόδου φαίνεται πως θα δείξει σύντομα ο Νετανιάχου στον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Jerusalem Post. Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, σε συνομιλίες που είχε τις τελευταίες εβδομάδες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φέρεται να δήλωσε ότι δεν προτίθεται να κρατήσει τον Mike Herzog στη θέση του για ακόμη έναν χρόνο. Κι αυτό λόγω των σοβαρών διαφωνιών που φαίνεται ότι προέκυψαν μεταξύ του γραφείου του Νετανιάχου και του Herzog, όπως ανέφερε την Πέμπτη ρεπορτάζ του Channel 13.

Με βάση τις πληροφορίες, η θητεία του Herzog αναμένεται να λήξει σε τέσσερις μήνες.

Παράλληλα, αναφέρεται πως πηγές προσκείμενες στον Νετανιάχου δήλωσαν ότι ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ Gilad Erdan, είναι πολύ πιθανός για να αντικαταστήσει τον Herzog.

Η Jerusalem Post καταλήγει με την επισήμανση ότι ούτε το γραφείο του πρωθυπουργού ούτε ο πρέσβης Herzog σχολίασαν επί του θέματος.

