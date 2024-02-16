Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου θα καθίσει την 8η Μαρτίου 2024 μια εκπαιδευτικός, κατηγορούμενη για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου και δη παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.

Της αποδίδεται ότι την 1η Μαρτίου 2022 από πρόθεση προκάλεσε κάκωση σε ανήλικο το οποίο βρισκόταν υπό την προστασία της.

Σσυγκεκριμένα, ενώ εργαζόταν ως γυμνάστρια σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στην νότια πλευρά του νησιού, από πρόθεση, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, χτύπησε στο πρόσωπο ανήλικο μαθητή της προκαλώντας του ερυθρότητα δέρματος, ήπιο οίδημα αμφοτέρων ζυγωματοπαρειακών χωρών και οπίσθιας τραχηλικής χώρας, εκχύμωση παρειακής χώρας και εκχύμωση δεξιάς πηχεοκαρπικής.

Η έρευνα για την υπόθεση κινήθηκε μετά από μήνυση της μητέρας του παιδιού που τόνισε ότι το παιδί, όταν γύρισε από το σχολείο στο σπίτι, ήταν κατακόκκινο αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία και πίστεψε ότι ήταν από το παιχνίδι και την ένταση της ημέρας.

Στην πορεία διαπίστωσε ότι ήταν χτυπημένο και της είπε ότι το είχε χτυπήσει η εκπαιδευτικός.

Ισχυρίστηκε ότι ενημέρωσε τότε την διευθύντρια του σχολείου που αμφισβήτησε την καταγγελία.

Μάλιστα, η μητέρα κατήγγειλε ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς η ίδια εκπαιδευτικός είχε δέσει τα πόδια του μικρού στο σχολείο κατά την ώρα της γυμναστικής και όταν είχε ερωτηθεί τι έχει συμβεί το παρουσίασε ότι το έκανε για παιχνίδι!

Η μητέρα μάλιστα κατέστησε σαφές ότι το παιδί, όντας στο φάσμα του αυτισμού, δεν λέει ποτέ ψέματα και ήταν διαρκώς στεναχωρημένο και εμφανώς φοβισμένο.

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τα όσα της αποδίδονται λέγοντας ότι το παιδί χτύπησε μόνο του και ότι η ίδια το σήκωσε.

Η ΕΔΕ που διενεργήθηκε προς έλεγχο του περιστατικού ήταν απαλλακτική.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.