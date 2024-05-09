Γεωργία: Παραιτήθηκε ο πρέσβης στη Γαλλία λόγω νομοσχεδίου «ξένων πρακτόρων»

Ο πρέσβης της Γεωργίας στη Γαλλία υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του λόγω του νομοσχεδίου της χώρας του νομοσχεδίου περί «ξένων πρακτόρων»,

Έγινε έτσι ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος που παραιτήθηκε λόγω του αμφιλεγόμενου αυτού νόμου, υποστηρίζοντας ότι αυτός ότι θα απομακρύνει τη χώρα του Νοτίου Καυκάσου από την πορεία ένταξης στην Ευρώπη.

Το νομοσχέδιο, που προβλέπει ότι οργανισμοί που λαμβάνουν πάνω από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό θα χαρακτηρίζονται ξένοι πράκτορες, έχει οδηγήσει σε τεράστιες κινητοποιήσεις στη χώρα από τους διαδηλωτές που το θεωρούν αυταρχικό και ρωσικής έμπνευσης.

«Οι τρέχουσες εντάσεις και το κλίμα που δημιουργεί το σχέδιο νόμου στις σχέσεις μας με τους ξένους φίλους και εταίρους μας καθιστούν την αποστολή μου... εξαιρετικά δύσκολη», τόνισε ο πρέσβης, Γκότσα Τζαβαχισβίλι, με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ενώ δεν γνώριζε προσωπικά κανέναν Γεωργιανό αξιωματούχο ή διπλωμάτη που είναι «ανοιχτά φιλορώσος», πιστεύει ότι το σχέδιο νόμου «μπορεί να είναι ένα είδος τακτικής για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου».

«Δεν βλέπω πλέον τον ρόλο και τις ικανότητές μου να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση: την κίνηση προς την Ευρώπη», είπε.

Διαδηλώσεις σε δρόμους πραγματοποιούνται από τα μέσα Απριλίου αφού το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ανακοίνωσε σχέδια να επαναφέρει το νομοσχέδιο περί «ξένων πρακτόρων», το οποίο είχε εγκαταλείψει πέρυσι μετά από μαζικές συγκεντρώσεις.

Η κυβέρνηση λέει ότι ο νόμος είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ξένη χρηματοδότηση των ΜΚΟ είναι διαφανής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι η ψήφισή του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια της Γεωργίας να ενταχθεί στο μπλοκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

