Ένταση -ευτυχώς μικρής κλίμακας- προκλήθηκε στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» περίπου δύο ώρες πριν την κρίσιμη ρεβάνς μεταξύ του Ολυμπιακού και της Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Europa Conference League (9/5, 22:00).



Κι αυτό διότι οι Άγγλοι οπαδοί είχαν μαζί τους κασκόλ του Παναθηναϊκού, το οποίο και επιδείκνυαν στους αντίστοιχους των Πειραιωτών θέλοντας προφανώς να τους πικάρουν.



Μερικοί οπαδοί ήρθαν σε απόσταση... αναπνοής, ωστόσο ευτυχώς ανάμεσά τους υπήρχε διαχωριστικό.



Δείτε το σχετικό βίντεο:

