Εξιτήριο από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πήρε ο 23χρονος φοιτητής που τον προηγούμενο μήνα είχε πέσει θύμα επίθεσης από δύο νεαρούς, έξω από μπαρ της Θεσσαλονίκης.

Το θύμα νοσηλεύτηκε επί δύο εβδομάδες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, έχοντας υποβληθεί προηγουμένως σε χειρουργείο για την αντιμετώπιση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη. Καθώς η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε, μεταφέρθηκε στις αρχές της εβδομάδας στην Α' Νευροχειρουργική Κλινική του ΑΧΕΠΑ και το προηγούμενο 24ωρο, οι γιατροί τού έδωσαν εξιτήριο.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του, υποβάλλεται σε διαρκείς επανελέγχους ώστε να κριθεί ο τρόπος πλήρους αποκατάστασης της υγείας του.

Προφυλακίστηκε και ο φίλος του τράπερ

Για την υπόθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι ένας 25χρονος μουσικός, γνωστός τράπερ, και ο 22χρονος φίλος του, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα από την 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, από κοινού, σε εκτέλεση των οποίων συνελήφθησαν.

Ο τράπερ απολογήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Την ίδια τύχη είχε και ο 22χρονος φίλος του (φοιτητής), που απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Και οι δύο στις απολογίες τους αρνήθηκαν την κατηγορία, χωρίς όμως να πείσουν εισαγγελέα και ανακρίτρια που τους «έδειξαν» το δρόμο για τη φυλακή.

Πηγή: skai.gr

