Ένα αμερικανικό φορτηγό πλοίο φορτωμένο με ανθρωπιστική βοήθεια αναχώρησε σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι από την Κύπρο με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια νέα δοκιμή για τον θαλάσσιο διάδρομο που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά βοήθειας στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα που είχε καταστραφεί από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, το υπό αμερικανική σημαία MV Sagamore «φορτωμένο με ανθρωπιστική βοήθεια, αναχώρησε από το λιμάνι Λάρνακας, πριν το μεσημέρι για τη Γάζα». «Το πλοίο μεταφέρει σημαντικό φορτίο με ανθρωπιστική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Κύπρο», σημείωσε ο Αντωνίου.

Η ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται να μεταφερθεί σε μια προσωρινή προβλήτα που κατασκεύασαν οι ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Γάζας πριν μεταφερθεί στο παλαιστινιακό έδαφος.

Κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους παροχής βοήθειας στη Γάζα μετά την προειδοποίηση του ΟΗΕ για επικείμενο λιμό εν μέσω της απότομης μείωσης των διεθνών χερσαίων παραδόσεων βοήθειας, που ελέγχεται αυστηρά από το Ισραήλ, το οποίο πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας από τις 9 Οκτωβρίου.

Η ισπανική ΜΚΟ Open Arms, σε συνεργασία με την αμερικανική ΜΚΟ World Central Kitchen, ναύλωσε τον Μάρτιο το πρώτο πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας που ταξίδεψε από την Κύπρο στη Γάζα.

Εντούτοις, η διεθνής κοινότητα και ΜΚΟ τονίζουν, ότι αυτός ο θαλάσσιος διάδρομος, καθώς και οι αεροπορικές ρίψεις βοήθειας από αεροπλάνα από πολλές χώρες στη Γάζα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω ξηράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.