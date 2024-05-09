Το Ισραήλ εξέφρασε τις «επιφυλάξεις» του σχετικά με μια πρόταση για συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων, και θεωρεί ότι αυτός ο γύρος διαπραγματεύσεων στο Κάιρο για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έχει τελειώσει, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.



Η ισραηλινή αντιπροσωπεία επιστρέφει από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα και το Ισραήλ θα προχωρήσει στη στρατιωτική της επιχείρηση στη Ράφα και σε άλλα μέρη της Λωρίδας της Γάζας όπως είχε προγραμματιστεί, διεμήνυσε ο αξιωματούχος, που έμεινε ανώνυμος.

«Θα αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια»

Σκληρή απάντηση στον Τζο Μπάιντεν φέρεται να έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, μετά την αμερικανική απόφαση να «μπλοκάρει» πυρομαχικά στο Ισραήλ αν πραγματοποιηθεί η στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα.



Ο Νετανιάχου έδωσε μάλιστα την Πέμπτη στη δημοσιότητα πλάνα από την ομιλία του στο Γιαντ Βασέμ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην οποία διαμηνύει ότι το Ισραήλ θα σταθεί μόνο του εναντίον της Χαμάς, αν χρειαστεί.



«Σήμερα, αντιμετωπίζουμε ξανά εχθρούς που επιδιώκουν να μας καταστρέψουν», είπε ο Νετανιάχου στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, από μια εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ. «Λέω στους ηγέτες του κόσμου - καμία πίεση, καμία απόφαση από κανένα διεθνές φόρουμ, δεν θα εμποδίσει το Ισραήλ να αμυνθεί».



«Εάν το Ισραήλ αναγκαστεί να σταθεί μόνο του, το Ισραήλ θα σταθεί μόνο του», ξεκαθάρισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας, «Θα νικήσουμε τους γενοκτονικούς εχθρούς μας. Το ‘’Ποτέ ξανά’’ είναι τώρα.»



«Σε γενικές γραμμές, η θέση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι αυτή που είπε στον Μπάιντεν στο τηλεφώνημά τους τη Δευτέρα: ‘’Θα αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια αν χρειαστεί’’», δήλωσε χαρακτηριστικά Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel. Το Channel 12 αναφέρει πάντως ότι αυτό το απόσπασμα ήταν από μια δήλωση του Νετανιάχου σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όχι από την επικοινωνία του με τον Μπάιντεν.



Το Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται μέσω ορισμένων διπλωματικών διαύλων για να πιέσει τον Μπάιντεν να αλλάξει πολιτική, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.



Σύμφωνα με το NBC ο Νετανιάχου δεν προτίθεται να συμφωνήσει σε μια συμφωνία με τη Χαμάς για τους ομήρους, εκτός εάν η συμφωνία του επιτρέπει να προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα. Το αμερικανικό δίκτυο επικαλείται τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους καθώς και έναν πρώην Αμερικανό αξιωματούχο.



Ο Νετανιάχου θέλει να «στεγανοποιήσει» την επιχείρηση από μια πιθανή συμφωνία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν όρια στην ικανότητα του Ισραήλ να επιχειρεί στη νότια πόλη της Γάζας, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Τι είχε δηλώσει ο Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε χθες Τετάρτη ότι «δεν θα παραδώσει» κάποια όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ, του οποίου οι ΗΠΑ είναι ο βασικός σύμμαχος και προμηθευτής στρατιωτικού υλικού, ειδικά «οβίδες του πυροβολικού», αν οι δυνάμεις του προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα — διάβημα χωρίς προηγούμενο από πλευράς Ουάσιγκτον.

«Αν μπουν στη Ράφα, δεν θα παραδώσω τα όπλα που χρησιμοποιούνται (...) εναντίον πόλεων», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος στο πλαίσιο συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Η εισβολή στη Ράφα θα ήταν «απλά λάθος» και «δεν θα παραδώσουμε τις οβίδες του πυροβολικού που χρησιμοποιούνται» από τον στρατό Ισραήλ, επέμεινε ο κ. Μπάιντεν.

Είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος, 81 ετών, θέτει —δημόσια— όρους για τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης στο Ισραήλ. Μολαταύτα, διευκρίνισε πως δεν θεωρεί πως το Ισραήλ «έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή ακόμη», ερωτηθείς σχετικά με την κατάληψη της διέλευσης στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο και τις επιχειρήσεις «περιορισμένης» εμβέλειας που διεξάγει σε τομείς της Ράφας.

