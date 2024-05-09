«Πικρός» καφές... Νέο κύκλο αυξήσεων στις τιμές του καφέ κατά 10 με 15% περιμένει η εγχώρια αγορά μετά το διπλασιασμό της διεθνούς τιμής της ποικιλίας Robusta. Οι καταναλωτές μπορεί να δυσανασχετούν, αλλά δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κόψουν το καθημερινό τους καφεδάκι.

Το πρόβλημα είναι πως ακόμα και η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, ο καφές, έρχεται πλέον σε τιμή γεύματος…

Και για του λόγου το αληθές: 3,20 ο εσπρέσο, 4,50 ο καπουτσίνο, πάνω από 4 ευρώ και ο καφές φίλτρου. Όσο για τον ελληνικό… στα 4,50 ευρώ ο διπλός

«Ο καφές στην Ελλάδα δεν κόβεται, παίρνανε από τις 7 το πρωί και παίρνουν μέχρι αργά. Ο καφές είναι ένα είδος πολυτελείας οδεύει προς το τέλος αν συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε έτσι στον πλανήτη οπότε μόνο θα ανεβαίνει. Οι τιμές που ανεβαίνουν πολύ γρήγορα δεν κατεβαίνουν» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Παναγιώτης Απέργης, υπεύθυνος καφετέριας.

Και μάλιστα σε ποικιλίες όπως η Robusta ανεβαίνει σε υψηλό 45 ετών… λόγω της λειψυδρίας στο Βιετνάμ.

«Τους τελευταίους μήνες λόγω ξηρασίας στο Βιετνάμ και στην Ερυθρά Υάλασσα έχει παρατηρηθεί αύξηση, τελευταίες παραλαβές ωμού καφέ είναι αυξημένες κατά 10-20% εκεί που τον έπαιρνες 10 με 13 αυτό μπορεί να επηρεάσει την τιμή της λιανικής» σχολίασε στον ΣΚΑΪ ο ιδιοκτήτης καφεκοπτείου Γιώργος Μισεγιάνης.

Ακριβός ή φθηνός, τουλάχιστον ένας καφές παραμένει για τους λάτρεις του είδους, απαραίτητος.

