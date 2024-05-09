Η Brooke Shields δεν κρύβει την ηλικία της: Γίνεται 59 ετών και είναι σέξι

Η Μπρουκ Σιλντς μπορεί να γιορτάζει τα 59α γενέθλιά της στα τέλη του μήνα, αλλά απέδειξε ότι ξέρει ακόμα να ποζάρει και να είναι σέξι. Η ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο «The Zoe Report» ότι μόλις παρέδωσε το χειρόγραφό της για το νέο της βιβλίο, ενώ το «Beginning is Now», η μάρκα ευεξίας και τρόπου ζωής που επικεντρώνεται σε γυναίκες άνω των 40 ετών, θα ξεκινήσει επίσημα αυτό το καλοκαίρι.

Η πρωταγωνίστρια του «Pretty Baby» -την οποία το «TIME» αποκάλεσε το πρόσωπο της δεκαετίας του 1980- φημίζεται για τα πυκνά της φρύδια, τα οποία έχουν αρχίσει να «γκριζάρουν», κάτι που τη «φρικάρει», όπως παραδέχτηκε.

«Παλεύω τώρα με τα γκρίζα φρύδια. Είμαι σαν, "Γιατί;! Πότε συνέβη αυτό;". Έτσι, αυτό είναι το επόμενο πρότζεκτ μου. Κοίτα, θα μοιάζω με τον Γκράουτσο Μαρξ την επόμενη φορά που θα με δείτε», ανέφερε με χιούμορ η ηθοποιός. Η Μπρουκ Σιλντς παροτρύνει τις νέες γυναίκες να μην αλλάζουν ποτέ τα φρύδια τους εξαιτίας μιας τάσης.

Η γεννημένη στη Νέα Υόρκη ηθοποιός και ο επί 23 χρόνια σύζυγός της, ο κινηματογραφικός παραγωγός Chris Henchy, είναι περήφανοι γονείς δύο πολύ διαφορετικών θυγατέρων - της 21χρονης φοιτήτριας Rowan και του 18χρονου μοντέλου Grier.

«Η μία από αυτές, η Grier, έχει εμμονή με την ομορφιά και η άλλη δεν αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της», εξήγησε η Μπρουκ. Και συνέχισε: «Ωστόσο, νομίζω ότι είναι απλά για να προσπαθούν πραγματικά να παραμείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο ο εαυτός τους. Όλοι κατά κάποιο τρόπο φαίνονται το ίδιο, και η ατομικότητά τους για μένα, είναι αυτό που πάντα τους τόνιζα να διατηρούν και να την τιμούν».

Είναι αλήθεια ότι η Μπρουκ Σιλντς έχει περπατήσει σε πολλά κόκκινα χαλιά, αλλά το αγαπημένο της φόρεμα ήταν ένα κόκκινο στράπλες από τον Αυστραλό σχεδιαστή Richard Tyler με το οποίο εμφανίστηκε στα βραβεία για τις Χρυσές Σφαίρες το 1998.

«Μου έβαλε τις φωνές την επόμενη μέρα το πρακτορείο, γιατί είπαν ότι έμοιαζα πολύ με σταρ του σινεμά και όχι με ηθοποιό», θυμάται η ηθοποιός. «Την επόμενη χρονιά, όλοι φόρεσαν κόκκινο φόρεμα στο κόκκινο χαλί και μετά από περίπου 30 και κάτι χρόνια, η μεγαλύτερη κόρη μου το φόρεσε στο χορό αποφοίτησής της», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η διάσημη ηθοποιός, που «σημάδεψε» τη δεκαετία του 1970 και του ’80 (περιοδικά, τηλεοπτικές διαφημίσεις, ταινίες), είχε μια απίστευτη φυσική ομορφιά. Φωτεινά βαθυγάλαζα μάτια, λεπτεπίλεπτα χαρακτηριστικά και ένα υπέροχο χαμόγελο. Μέχρι να γίνει έφηβη, η εμφάνισή της είχε εξελιχθεί σε ένα απίθανο μείγμα αναγεννησιακού αγγέλου και βρικόλακα.

Ήταν μια ζωντανή αντίφαση, μεταδίδοντας τόσο την κουκλίστικη αθωότητα όσο και την πρόωρη, σεξουαλικοποιημένη γνώση. Στα 11 της χρόνια, στην ταινία «Pretty Baby» του Louis Malle, της ζητήθηκε να κάνει μια σκηνή φιλιού με τον 29χρονο ηθοποιό Keith Carradine. Στα 15 της, πρωταγωνίστησε στο «Blue Lagoon». Ανατράφηκε από μια στοργική, αλλά προβληματική και αλκοολική ανύπαντρη μητέρα, την Teri Shields, και η ηθοποιός κατάλαβε από νωρίς ότι η καριέρα της εξασφάλιζε το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

