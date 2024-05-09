Διαδήλωση στο Μάλμε κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στη Γιουροβίζιον

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά σήμερα στους δρόμους του Μάλμε, στη Σουηδία, διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, λίγες ώρες προτού να παρουσιαστεί η συμμετοχή της χώρας αυτής στον διαγωνισμό.

«Είμαι φαν της Γιουροβίζιον και ραγίζει η καρδιά μου, αλλά την μποϊκοτάρω», εξήγησε η Χίλντα, μια 30χρονη Σουηδέζα με βαμμένα ροζ μαλλιά.

«Δεν μπορώ να διασκεδάσω γνωρίζοντας ότι συμμετέχει το Ισραήλ, όταν όλα αυτά τα παιδιά πεθαίνουν. Πιστεύω ότι είναι άδικο», πρόσθεσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ο τελικός του οποίου θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Μάλμε, προκαλεί εντάσεις λόγω του πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πολλοί στην Ευρώπη ζήτησαν να αποκλειστεί η χώρα.

Στα τέλη Μαρτίου, οι συμμετέχοντες από εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων και ο Ελβετός Νέμο, ένα από τα φαβορί, έκαναν έκκληση για μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Η Ισραηλινή Εντέν Γκολάν θα συμμετάσχει σήμερα το βράδυ στον δεύτερο ημιτελικό, με το τραγούδι "Hurricane".

«Δεν είναι δίκαιο. Κατά τη δική μου άποψη, αφού μπορούν να αποκλείσουν τη Ρωσία, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν για το Ισραήλ;» διερωτήθηκε η Μάρουα Μουστάφα, μια νεαρή διαδηλώτρια. «Οι άνθρωποι είναι εδώ για τη Γιουροβίζιον, για να προσπαθήσουμε να γιορτάσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα να γιορτάσουμε. Λέμε ότι είμαστε δημοκρατία, όμως κανείς δεν κάνει τίποτα», σχολίασε ο 29χρονος Μουστάφα Μουστάφα, που είχε καλυμμένους τους ώμους με μια παλαιστινιακή μαντίλα.

Οι περίπου 5.000 διαδηλωτές έκαναν πορεία από την κεντρική πλατεία του Μάλμε, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «Απελευθερώστε την Παλαιστίνη» και «η EUR νομιμοποιεί τη γενοκτονία».

Στην πορεία συμμετείχε και η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία είναι γνωστή για τις φιλοπαλαιστινιακές θέσεις της. Συμμετείχαν επίσης και πολλές οικογένειες. «Τα παιδιά μου είναι έξι και εννέα ετών, σε μια ηλικία που θέλουν να δουν τη Γιουροβίζιον όμως φέτος την μποϊκοτάρουμε εντελώς», είπε η Σεσίλια Μπρουντέλ, 31 ετών.

Οι δέκα από τις 16 χώρες που διαγωνίζονται απόψε θα βρεθούν το Σάββατο στον τελικό, όπου θα βρουν απέναντί τους τη Σουηδία (κάτοχο του τίτλου), τις Big Five (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία) και τις άλλες 10 που προκρίθηκαν από τον ημιτελικό της Τρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

