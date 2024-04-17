«Ανοίξτε είμαστε από την Ασφάλεια Πύργου…». Με αυτά τα λόγια δύο άγνωστοι δράστες, χθες το μεσημέρι στην Κρέστενα, κατάφεραν να ξεγελάσουν μια ηλικιωμένη γυναίκα και να μπουν στο σπίτι της, την ώρα που απουσίαζε ο σύζυγός της.

Οι δράστες άσκησαν βία και έφυγαν με ένα χρηματοκιβώτιο και συνολική λεία, χρήματα και αντικείμενα, σε αξία που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Η ώρα και το σημείο πραγματικά σοκάρουν, όπως και το συνολικό σχέδιο δράσης των δύο ληστών. Προφανώς παρακολουθούσαν το σπίτι, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είχαν αντιληφθεί πως ο σύζυγος απουσιάζει και η γυναίκα του βρίσκεται μόνη στο σπίτι.

Σκαρφίστηκαν το σενάριο των «αστυνομικών» και δε δίστασαν στις 12 το μεσημέρι, να χτυπήσουν την πόρτα του σπιτιού.

Στο «ποιος είναι» της γυναίκας, απάντησαν «αστυνομικοί από την Ασφάλεια Πύργου» και ζήτησαν να τους ανοίξει. Χωρίς να υποψιαστεί τίποτα, η γυναίκα ανοίγει οι δράστες μπήκαν μέσα και μετά άρχισε το μαρτύριο της. Προσπάθησαν να την ακινητοποιήσουν, δένοντας την.

Οι δράστες μάλλον ήταν διαβασμένοι, αφού βρήκαν και μετέφεραν σιγά - σιγά ένα χρηματοκιβώτιο, στο οποίο η οικογένεια είχε χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας… Έχοντας πετύχει τον στόχο τους, καταφέρνουν να βγάλουν το χρηματοκιβώτιο έξω από το σπίτι, το φορτώνουν στο λευκό αυτοκίνητο με το οποίο είχαν φτάσει εκεί και εξαφανίζονται.

Λίγο αργότερα η γυναίκα σοκαρισμένη ενημερώνει τις Αρχές για ότι έχει συμβεί. Από εκείνη την ώρα έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών…

