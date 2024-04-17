1937 ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΤΑΦΙ ΝΤΑΚ

Ο Ντάφι Ντακ κάνει το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο.

1961 ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

Ο Μάνος Χατζιδάκις βραβεύεται με Όσκαρ τραγουδιού για «Τα Παιδιά του Πειραιά», που έγραψε για την ταινία του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή».

1967 ΟΙ ROLLING STONES ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Δίνουν συναυλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η οποία έχει άδοξο τέλος (17/4/1967).

2011 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Η 17η Απριλίου είναι μια μέρα θλίψης για τη μουσική, καθώς μας πήρε τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Νίκο Παπάζογλου και τον στιχουργό Σπύρο Γιατρά. Ήταν 17 Απριλίου 2011 όταν η φωνή του Νίκου Παπάζογλου σίγησε για πάντα.

2012 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ

Ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, το 2012, «έφυγε» από τη ζωή και ο αγαπημένος τραγουδιστής, Δημήτρης Μητροπάνος, σε ηλικία 64 ετών.

