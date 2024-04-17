Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 17 Απριλίου 1937 - Εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Ντάφι Ντακ - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Φιγούρα των κινουμένων σχεδίων, που «γεννήθηκε» στα στούντιο της Warner το 1937

Σαν σήμερα

  • 1937 ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΤΑΦΙ ΝΤΑΚ

Ντάφι Ντακ

Ο Ντάφι Ντακ κάνει το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο.

  • 1961 ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

Ο Μάνος Χατζιδάκις

Ο Μάνος Χατζιδάκις βραβεύεται με Όσκαρ τραγουδιού για «Τα Παιδιά του Πειραιά», που έγραψε για την ταινία του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή».

  • 1967 ΟΙ ROLLING STONES ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Rolling Stones

Δίνουν συναυλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η οποία έχει άδοξο τέλος (17/4/1967). 

  • 2011 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Ο Νίκος Παπάζογλου

Η 17η Απριλίου είναι μια μέρα θλίψης για τη μουσική, καθώς μας πήρε τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Νίκο Παπάζογλου και τον στιχουργό Σπύρο Γιατρά. Ήταν 17 Απριλίου 2011 όταν η φωνή του Νίκου Παπάζογλου σίγησε για πάντα.

  • 2012  ΠΕΘΑΝΕ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ

Μητροπάνος

Ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, το 2012, «έφυγε» από τη ζωή και ο αγαπημένος τραγουδιστής, Δημήτρης Μητροπάνος, σε ηλικία 64 ετών.

 

Πηγή: skai.gr

