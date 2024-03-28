Τον τρόμο έζησαν οι υπάλληλοι σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι σήμερα στις 5 τα ξημερώματα όταν εισέβαλαν 4 άτομα και με την απειλή μαχαιριού άρπαξαν τις εισπράξεις.

Η ληστεία σημειώθηκε στην οδό Ιφικράτους όπου βρίσκεται το εστιατόριο και σύμφωνα με την αστυνομία δύο άνδρες και δύο γυναίκες Ρομά, ακινητοποίησαν τον αλλοδαπό υπάλληλο αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό από την ταμειακή.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

