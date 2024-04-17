Πρώην και νυν ενεπλάκησαν σε «θερμό» επεισόδιο στην πόλη του Αγίου Νικολάου νωρίς το πρωί της Τρίτης και είναι ευτύχημα που το συμβάν δεν είχε τραγική κατάληξη αφού έπεσαν και πυροβολισμοί.

Ειδικότερα, ένας 57χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας καθώς φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος 51χρονου, ο οποίος υπήρξε πρώην της συντρόφου του. Και μπορεί να πυροβόλησε στοχευμένα, όπως αναφέρεται, ανθρώπινο στόχο δεν βρήκε και έτσι απετράπησαν τα χειρότερα. Ο 51χρονος είχε ήδη γυρίσει την πλάτη και έτρεχε να απομακρυνθεί αφού προηγουμένως είχε χτυπήσει με αντικείμενο, πιθανότατα ξύλο, στο κεφάλι τον 57χρονο.

Φέρεται μάλιστα να του είχε στήσει καρτέρι αφού περίμενε τον 57χρονο να βγει από το σπίτι του νωρίς το πρωί για να πάει στη δουλειά του. Ένα στενό πιο κάτω, τον αιφνιδίασε, τον χτύπησε στο κεφάλι και το έβαλε στα πόδια.

Τότε ο 57χρονος, ο οποίος έφερε όπλο πάνω του, άνοιξε πυρ κατά του 51χρονου.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει καταγράψει το σκηνικό, είναι άκρως διαφωτιστικό. Αρχικώς, ο 57χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο 51χρονος ήταν αυτός που πυροβόλησε αλλά κάτι τέτοιο δεν προέκυψε από την έρευνα. Ως εκ τούτου ο 57χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 51χρονος που διαφεύγει αντιμετωπίζει την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

