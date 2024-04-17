Μια ξεχωριστή διάκριση απέσπασε η Paleros Bay, η οποία κέρδισε μια ιδιαίτερη αναγνώριση στα Tourism Awards 2024. Συγκεκριμένα η εταιρεία κατέκτησε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία “1.1 Στρατηγική Επένδυση / Συνεργασία / Ανάπτυξη”.

Το συγκεκριμένο βραβείο είναι η δεύτερη διάκριση για την Paleros Bay και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μόλις τον προηγούμενο μήνα οι Amethyst Selene Suites έλαβαν το χρυσό βραβείο για την «Καλύτερη Σουίτα της χρονιάς». Πρόκειται για μια διαδοχική νίκη για την εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της φιλοξενίας στη Δυτική Ελλάδα.

Η Paleros Bay ξεκίνησε ως εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων πριν από 20 χρόνια και εξελίχθηκε ακολουθώντας το όραμα του ιδρυτή και CEO της Κωνσταντή Ροκόφυλλου. Ένα όραμα με ευρύτερο στόχο τη συνολική εξέλιξη της περιοχής της Πάλαιρου σε έναν διεθνή, αυθεντικό τουριστικό προορισμό.

Η Paleros Bay ανέπτυξε τη ΒΔ ακτή της Αιτωλοακαρνανίας, βοηθώντας την τοπική οικονομία και αξιοποιώντας τον κόμβο που συνδέει τα ανεξερεύνητα Ακαρνανικά Όρη, μια ακτογραμμή σπάνιας ομορφιάς και το δημοφιλές θαλάσσιο δίκτυο των Ιονίων Νήσων.

Περιλαμβάνει μια σειρά από πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχεία, φάρμα και εστιατόρια, σπα, σκάφη αναψυχής, πεζοπορία και αναρρίχηση, εισάγοντας μια ωραία εμπειρία διαβίωσης και ενσωματώνοντας τα τοπικά χαρακτηριστικά.

