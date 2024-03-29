Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην πλατεία έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.

Περαστικοί από την πλατεία είδαν ένα φίδι να βγαίνει από το γκαζόν και να κάνει βόλτες, ενώ στη συνέχεια αναρριχήθηκε σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσε συνεργείο του Δήμου για να εντοπίσει και να απομακρύνει το ερπετό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.