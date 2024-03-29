Λογαριασμός
Απίστευτο: Φίδι έκανε... βόλτες στην πλατεία έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου (video-φωτο)

Περαστικοί από την πλατεία είδαν ένα φίδι να βγαίνει από το γκαζόν και να κάνει βόλτες, ενώ στη συνέχεια αναρριχήθηκε σε δέντρο

Φίδι

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην πλατεία έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.

Περαστικοί από την πλατεία είδαν ένα φίδι να βγαίνει από το γκαζόν και να κάνει βόλτες, ενώ στη συνέχεια αναρριχήθηκε σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσε συνεργείο του Δήμου για να εντοπίσει και να απομακρύνει το ερπετό.

 

Πηγή: korinthostv.gr

TAGS: φίδι Κόρινθος
