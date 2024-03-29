Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην πλατεία έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.
Περαστικοί από την πλατεία είδαν ένα φίδι να βγαίνει από το γκαζόν και να κάνει βόλτες, ενώ στη συνέχεια αναρριχήθηκε σε δέντρο.
Στο σημείο έσπευσε συνεργείο του Δήμου για να εντοπίσει και να απομακρύνει το ερπετό.
Πηγή: korinthostv.gr
- Πτώση 65χρονης στον Θερμαϊκό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση- Δείτε βίντεο
- Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στις Αιγές: Βρέθηκε μακεδονικός τάφος πλούσιου υπασπιστή και της γυναίκας του- Δείτε φωτογραφίες
- Βίντεο: Καρέ – καρέ η δράση της συμμορίας που σκορπούσε τον τρόμο στην Ανατολική Αττική – Εισέβαλαν με ΙΧ σε καταστήματα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.