Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε τρία μέλη συμμορίας ηλικίας, 17, 23 και 24 ετών φόρεσαν αστυνομικοί της Ασφαλείας Ραφήνας μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.



Οι κατηγορούμενοι -ανάμεσά τους και ένας ανήλικος- είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος καταστηματαρχών στα Μεσόγεια, τα οποία λήστευαν με κινηματογραφικό τρόπο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Οπως φαίνεται στα βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα ο skai.gr τα μέλη της συμμορίας εισέβαλαν κυριολεκτικά στα καταστήματα με αυτοκίνητα που νωρίτερα είχαν κλέψει και άρπαζαν ταμειακές μηχανές και εμπορεύματα.



Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών οι κατηγορούμενοι επέλεγαν να κινούνται κυρίως βραδινές ώρες, προβαίνοντας αρχικά στην αφαίρεση αυτοκινήτων παλαιού τύπου.



Στη συνέχεια, αφού επέλεγαν το κατάστημα- στόχο τους, με κριτήριο την ευκολία απόκτησης πρόσβασης στο εσωτερικό και δυνατότητα άμεσης διαφυγής τους (γυάλινη πρόσοψη), προσέκρουαν με τα κλεμμένα αυτοκίνητα σε αυτά προκαλώντας σημαντικές φθορές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Ορισμένες φορές που δεν μπορούσαν να εισέλθουν στα καταστήματα με το όχημα, έσπαγαν τις γυάλινες προσόψεις με ρίψεις αντικειμένων, ενώ σημειώνεται ότι προέβαιναν σε διαδοχικές διαρρήξεις καταστημάτων κατά τη διάρκεια μίας νύχτας.



Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 14 κλοπές καταστημάτων και έξι κλοπές οχημάτων από τις περιοχές της Ραφήνας, του Μαραθώνα, των Σπάτων, της Παιανίας, της Παλλήνης, των Γλυκών Νερών και του Κορωπίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

