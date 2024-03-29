Πτώση 65χρονης στον Θερμαϊκό – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:30, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, κοντά στο Makedonia Palace.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία καθώς και το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό και στη συνέχεια της παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες από τους διασώστες. Έπειτα, με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος“.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της.

Πηγή: skai.gr

