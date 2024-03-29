Mακεδονικός τάφος πλούσιου υπασπιστή και της γυναίκας του βρέθηκε στις Αιγές

Ένας ακόμα σημαντικός μακεδονικός τάφος, κάποιου πλούσιου κατοίκου των Αιγών, ο οποίος ετάφη μαζί με τη γυναίκα του, βρέθηκε στην περιοχή, με αφορμή τις εργασίες κατασκευής αποχετευτικού δικτύου.

Αυτό, καθώς και άλλα σημαντικά ευρήματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη την περασμένη χρονιά στο άστυ και στη νεκρόπολη των Αιγών στη διάρκεια των σωστικών ανασκαφών, παρουσίασε η επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων Αγγελική Κοτταρίδη, στην 36η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για «το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη το 2023», που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν τάφο που εντοπίστηκε σε περιοχή με τύμβους, στη βορειοδυτική γωνία της νεκρόπολης, τον οποίο «συνάντησε» το …αποχετευτικό αυλάκι.

«Φυσικά δεν τον χάλασε, σταμάτησε αμέσως η ανασκαφή και τον σκάψαμε. Έγινε αμέσως μία επιχείρηση να συντηρήσουμε την πρόσοψη, γιατί είχε κονιάματα και μετά τον ανοίξαμε, όχι πολύ, τόσο όσο για να μπορούμε να μπούμε», περιέγραψε η κ. Κοτταρίδη.

Η πρόσοψη του τάφου ήταν απλή, χωρίς πόρτα, με θυραίο άνοιγμα που κλείνει με πέτρες. Στο σημείο μάλιστα βρέθηκε πολύτιμη ταφική πυρά που έδωσε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στους αρχαιολόγους.

Αμέσως μετά η κ. Κοτταρίδη παρουσίασε φωτογραφίες του εσωτερικού του τάφου, οι καθαρές διαστάσεις του οποίου είναι 3,70 x 2,70 μέτρα. Εντυπωσίασε η εικόνα της χρυσής κορδέλας με τους μεγάλους φιόγκους, που είναι ζωγραφισμένη περιμετρικά του τάφου. «Αυτός είναι ένας σημαντικός τάφος, διότι ο άντρας που τάφηκε εδώ, ο βασικός νεκρός, είχε ασπίδα ενισχυμένη με σιδερένια μέρη, ενώ και τα όπλα που σώθηκαν τμηματικά, δείχνουν ότι έγιναν σε πολύ καλό εργαστήριο, άρα πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με κάποιον από τους υπασπιστές», επισήμανε η αρχαιολόγος.

Τα χρωματιστά κονιάματα της πρόσοψης, όπως παρατήρησαν οι αρχαιολόγοι, είναι από δύο φάσεις και αυτό εξηγείται, διότι αργότερα ετάφη και η γυναίκα του εκεί. Η Αγγελική Κοτταρίδη, μάλιστα, έδειξε στο κοινό φωτογραφίες από τα κοσμήματα που βρέθηκαν στον τάφο και αποδεικνύουν αυτόν τον ισχυρισμό, ενώ αυτό που ξεχωρίζει από τα ευρήματα είναι ένα χρυσό στεφάνι μυρτιάς.

«Πολύ κοντά στον τάφο αυτό, μόλις στα 100 μέτρα, είναι ο τάφος που έσκαψε ο Δημήτρης Παντερμανλής το '69 και υπάρχουν άλλοι δύο τύμβοι εκεί. Μάλλον είναι συστοιχία πλούσιων τάφων», εκτίμησε η αρχαιολόγος.

Η Αγγελική Κοτταρίδη αναφέρθηκε ακόμα στο μέρος του τείχους που βρέθηκε στο πλαίσιο των ανασκαφών με την ευκαιρία του αποχετευτικού έργου, στον δρόμο που ανεβαίνει προς το ανάκτορο των Αιγών. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπως είπε, καθώς δείχνει ακριβώς τα όρια των Αιγών.

«Το τείχος έχει φάρδος λίγο παραπάνω από δύο μέτρα, που σημαίνει έξι πόδια μακεδονικά. Το παλιό τείχος του 5ου αιώνα που χρονολογείται στα χρόνια του Περδίκκα του Β', έχει φάρδος περίπου ένα μέτρο, δηλαδή τρία πόδια», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας τη σύγκριση με το παλαιότερο εύρημα.

Οι περισσότερες ανασκαφές ωστόσο έγιναν στην «καρδιά» της νεκρόπολης, πολύ κοντά στη Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών, όπου βρέθηκε η ταφή ενός πολεμιστή που είχε το κράνος στα πόδια του και κρατούσε με το δεξί του χέρι πάνω στο στήθος ένα σπαθί.

«Έχουμε ακόμα έναν άντρα, ο οποίος δεν έχει κράνος, έχει όμως ένα ωραίο ξίφος το οποίο κρατάει κι αυτός με το δεξί του χέρι, του έχουν πέσει τα δαχτυλίδια και έχουμε και την περόνη που κράταγε τη χλαμύδα», περιέγραψε δείχνοντας τις αντίστοιχες εικόνες, ενώ όπως δήλωσε, όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν συντηρηθεί.

Αναφέρθηκε ακόμη σε μία σπάνια περίπτωση αρχαϊκού τάφου του 530 π.Χ. που εντοπίστηκε, όπου υπάρχει σκελετός καθώς και μεγάλες σιδερένιες περόνες με μολυβένια κεφάλια.

Το Αρχαιολογικό Συνέδριο που πραγματοποιείται στην αίθουσα Τελετών του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και ολοκληρώνεται απόψε, μεταδίδεται και διαδικτυακά στον σύνδεσμο: https://authgr.zoom.us/j/96847226612?pwd=Y00wRFBzWk9nK1ZBMEIvTDlXUUFUQT09

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

