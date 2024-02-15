Έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για σεβασμό στο πένθος της οικογένειάς τους απευθύνουν ο Σπύρος και η Δέσποινα Καρνέση με κοινή δήλωσή τους, ύστερα από την αιματηρή επίθεση στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας στη Γλυφάδα τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή τους αναφέρουν τα εξής:

«Κατανοούμε απόλυτα πως το τραγικό γεγονός που συγκλονίζει τις οικογένειες μας τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όσους μας συμπαραστέκονται.

Ταυτόχρονα, επιθυμούμε να εκφράσουμε για ακόμα μία φορά τη θερμή μας έκκληση, προς κάθε κατεύθυνση, για σεβασμό στο πένθος που βιώνουμε.

Η ανείπωτη θλίψη μας επιτάσσει την παύση κάθε συζήτησης για οποιαδήποτε άλλη υπόθεσή μας.

Και αυτή είναι η αυθεντική και μόνη βούληση όλων των μελών της οικογένειάς μας.

Δηλώνουμε επίσης ότι οτιδήποτε άλλο διακινείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξ ονόματος οποιουδήποτε από εμάς, δεν μας εκφράζει.

Καπτα-Σπύρος Καρνέσης

Δέσποινα Καρνέση»

