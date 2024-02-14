Μακελειό στη Γλυφάδα: Ανοίγει νέος κύκλος καταθέσεων - Πότε θα μιλήσει η Δέσποινα Καρνέση

Το κίνητρο του δράστη πίσω από την τριπλή δολοφονία στη Γλυφάδα αναζητούν οι Αρχές οι οποίες πλέον εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Φως αναμένεται να ρίξουν τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα μεγάλα ποσά που διατηρούσε ο μακελάρης σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ελλαδα και εξωτερικό.

Ανοίγει νέος κύκλος καταθέσεων

Οι τελευταίες επικοινωνίες του 76χρονου δράστη έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον για τους αστυνομικούς. Έχουν προβεί στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και περιμένουν τα πρώτα αποτελέσματα από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας. Από αυτά, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, θα αναζητήσουν τον τελευταίο άνθρωπο, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει ο 76χρονος δράστης, όπως επίσης και επαφές και άλλα πρόσωπα με τα οποία είχε συχνή επικοινωνία. Επικεντρώνονται κυρίως στα τελευταία άτομα που μίλησε ή συναντήθηκε πριν την δολοφονική επίθεση και από αυτά τα αποτελέσματα θα προκύψει ένας νέος κύκλος καταθέσεων, από τις οποίες ευελπιστούν ότι θα προκύψουν στοιχεία σχετικά με το κίνητρό του.

Σχετικά με την άρση του τραπεζικού απορρήτου θέλουν να δουν τις κινήσεις των λογαριασμών του, κυρίως του λογαριασμού της Ελβετίας που είχε μια κατάθεση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ αλλά και των άλλων στην Ελλάδα ύψους 500.000 ευρώ.

Πέρα από την οικονομική - επαγγελματική διάσταση της υπόθεσης ή την εκδιωξή του από σπίτι ερευνάται η αιτία να είναι προσωπική.

Όσο αφορά το σπίτι που διέμενε ο 76χρονος που φέρεται να τον είχε εκδιώξει η 77χρονη γυναίκα, αυτό ανήκει στον αδερφό της τον εφοπλιστή. Ωστόσο, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης υπήρξε και μια διεκδίκηση του συγκεκριμένου σπιτιού και δεν αποκλείουν οι αστυνομικοί την πιθανότητα η 77χρονη να του είχε πει να μαζέψει τα πράγματα και να φύγει.

Πότε θα καταθέσει η αδερφή που γλίτωσε

Η 77χρονη ήταν ο βασικός στόχος όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί και προκύπτει από τις καταθέσεις μέχρι στιγμής. Η αφορμή παραμένει ανεξήγητη για τους αστυνομικούς. Υπήρξε μια συνομιλία - διαμάχη που δεν φαίνεται να είναι ενδεικτική για το ποια ακριβώς είναι η αιτία. Ωστόσο, απ'ότι φαίνεται ο δράστης ήταν αποφασισμένος καθώς πήγε οπλισμένος στην επιχείρηση για να ξεκαθαρίσει όπως έλεγε τα πράγματα. Γι'αυτό τον λόγο, οι αστυνομικοί θεωρούν κρίσιμη την κατάθεση της αδερφής της 77χρονης, Δέσποινας Καρνέση - Βλασσάκη που θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

