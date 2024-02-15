«‘Να ζήσεις τη ζωή σου ειρηνικά και να πηγαίνεις στην εκκλησία'. Αυτό άκουσαν οι οικογένειες των θυμάτων, όταν πήγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Κανείς δεν τιμωρείται στην Ελλάδα, αν γνωρίζει κάποιον. Και αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», τονίζει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος παραβρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο ΕΚ στις Βρυξέλλες, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, με τίτλο: «Τέμπη: εκτροχιασμός του κράτους δικαίου».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημειώνει ειδικότερα ότι «δεν μπορεί ο υπουργός έχοντας λάβει επανειλημμένες προειδοποιήσεις, απλά να ισχυρίζεται ότι είναι αθώος - και ο πρωθυπουργός, να του επιτρέπει να θέτει ξανά υποψηφιότητα για να του εξασφαλίσει βουλευτική ασυλία». Ο κ. Κασσελάκης επισημαίνει ότι το πρωί δήλωσε ξεκάθαρα «ότι, εάν ο ελληνικός λαός μάς εμπιστευτεί την κυβέρνηση της χώρας, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να καταργήσουμε τις προνομιακές ασυλίες που απολαμβάνουν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου μας». «Είναι θέμα ηθικής, είναι θέμα κοινής λογικής. Είναι εν τέλει θέμα Δικαιοσύνης για να είμαστε όλοι ισότιμοι πολίτες ενώπιον του Συντάγματος», αναφέρει.

«Το λέω σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων: Δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ. Θα είμαστε δίπλα σας», σημειώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

