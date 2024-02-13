Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της τριπλής δολοφονίας μέσα στη ναυτιλιακή στη Γλυφάδα από τον 76χρονο Αιγύπτιο.



Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στον skai.gr πως τα κομμάτια του παζλ μπορεί να τα ενώσει ένα μόνο άτομο, το οποίο θεωρείται πρόσωπο κλειδί στην ιστορία, μιας και γνωρίζει από μέσα το τι συνέβαινε τόσο στη εφοπλιστική οικογένεια, αλλά γνωρίζει και τις σχέσεις που είχαν όλοι με τον «Άρη».



Το πρόσωπο κλειδί δεν είναι άλλο από την Δέσποινα Καρνέση, την συνιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής και αδερφή της δολοφονηθείσας Μαρίας Καρνέση η οποία από τύχη γλίτωσε από τα πυρά του 76χρονου Αιγύπτιου.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έχει κληθεί ήδη στο Ανθρωποκτονιών να δώσει κατάθεση, και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πάει, καθώς όπως είπε στους άντρες της ασφαλείας που χειρίζονται την υπόθεση είναι σοκαρισμένη και χρειάζεται λίγο χρόνο.

Η ανακοίνωση της ναυτιλιακής

Σημειώνεται ότι η ναυτιλιακή εταιρεία ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα για τον Αιγύπτιο δράστη.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ουδέποτε η εταιρία ή η Μαρία Καρνέση -ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής που έπεσε νεκρή από την καραμπίνα του δράστη-, είχαν παραχωρήσει στον 76χρονο κάποιο σπίτι να διαμένει στη Γλυφάδα.



Στη συνέχεια καταρρίπτει το αρχικό σενάριο που ήθελε το κίνητρο του δολοφόνου να είναι οικονομικό, επιβεβαιώνει ωστόσο πως ο δράστης εργαζόταν ως επιστάτης στους Πεταλιούς σε κτήμα που ανήκει στον αδερφό της Μαρίας Καρνεση.



Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η σύμβαση εργασίας του δολοφόνου με την εταιρία μας είχε καταγγελθεί την 31.3.2023, δηλαδή σχεδόν πριν από ένα χρόνο και αυτός είχε λάβει ως αποζημίωση το ποσό των 74.862 ευρώ. Έκτοτε ο άνθρωπος αυτός δεν απασχόλησε είτε την εταιρία μας είτε τους Αντώνη Βλασσάκη, Δέσποινα Καρνέση και Μαρία Καρνέση και εξ όσων γνωρίζουμε παρείχε τις υπηρεσίες του ως επιστάτης σε κτήμα άλλου μέλους της οικογενείας Καρνέση στους Πεταλιούς, με τους οποίους Πεταλιούς οι δολοφονηθέντες και η Δέσποινα Καρνέση δεν είχαν οιαδήποτε σχέση».



