Εξαρθρώθηκε, από το τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, συμμορία που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της επαρχίας.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν χθες το πρωί 3 άνδρες, ηλικίας 41, 46 και 50 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία - κατά περίπτωση - για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, απάτες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η δράση της συμμορίας χρονολογείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023, έχοντας ως ορμητήριο σπίτι στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για εγκληματική ομάδα με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της και συγκεκριμένο τρόπο δράσης.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι επέλεγαν ως στόχο ηλικιωμένα άτομα και παρουσιάζονταν σε αυτούς ως ασφαλιστές, λογιστές ή απεσταλμένοι συγγενικών τους προσώπων κ.ά.. Ορισμένες φορές μετέβαιναν απευθείας στις οικίες των θυμάτων τους και άλλες τους οδηγούσαν σε αυτές, αφού τους επιβίβαζαν τεχνηέντως στο επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο. Αφού εξασφάλιζαν την πρόσβαση στο εσωτερικό των οικιών, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, κοσμήματα και οτιδήποτε άλλο θα τους απέφερε κέρδος.

Ως προς τα καθήκοντά τους, ο 41χρονος ως αρχηγός της συμμορίας αναλάμβανε συνήθως το ρόλο του οδηγού, καθώς τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν ήταν δικά του. Φρόντιζε να σταθμεύει σε ικανή απόσταση από την οικία-στόχο τους, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτός ο αριθμός κυκλοφορίας του.

Ο 46χρονος εισερχόταν στα σπίτια προσποιούμενος τον ασφαλιστή, το λογιστή ή άτομο που διατηρούσε φιλικές σχέσεις με συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων.

Για να γίνει ακόμα πιο πειστικός και να αποσπάσει αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά, πραγματοποιούσε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον 41χρονο συνεργό του, προσποιούμενος ότι επικοινωνεί με το συγγενικό πρόσωπο του θύματος, εκ μέρους του οποίου είχε αποσταλεί.

Κατά την τηλεφωνική τους κλήση μάλιστα, ο 41χρονος ευρισκόμενος στο αυτοκίνητο, έδινε περαιτέρω κατευθύνσεις και οδηγίες στον 46χρονο. Στη συνέχεια, ο 46χρονος απασχολούσε τα ηλικιωμένα θύματα και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, αποχωρούσε τελικά από της οικίες με τα κλοπιμαία.

Σημειώνεται ότι ο 41χρονος και ο 50χρονος κατελήφθησαν τη στιγμή που αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένο άνδρα στην περιοχή της Μαγούλας Αττικής, προκειμένου να του αφαιρέσουν χρηματικό ποσό.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κυνηγετική καραμπίνα

42 φυσίγγια

το χρηματικό ποσό των 3.130 ευρώ

πλήθος κοσμημάτων

πλήθος κινητών και κάρτες SIM

αυτοκίνητο και

τάμπλετ.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί επιπλέον 4 κλοπές και 6 περιπτώσεις απάτης σε περιοχές της Αττικής, στην Κηφισιά, το Χαλάνδρι, το Πέραμα, την Αρτέμιδα, το Χολαργό και τα Μέγαρα, καθώς και στο Αίγιο και το 'Αργος, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Όπως σημειώνεται από την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι είναι σεσημασμένοι και έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

