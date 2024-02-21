Να μην κλείσει την έρευνα και να προβεί σε συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις διατάσσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών τη δικαστική λειτουργό που χειρίζεται τη δικογραφία κατά του πατρός Αντώνιου που αφορά σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος δύο αγοριών, τροφίμων σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου.

Οι δικαστές με βούλευμά τους επιστρέφουν στην ανακρίτρια τη δικογραφία από την οποία ζητούν να συνεχίσει την έρευνα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, πριν αποφανθούν για την υπόθεση σε βάρος του ιερωμένου.

Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αποφαίνονται ότι η ανακρίτρια πρέπει να λάβει συμπληρωματική απολογία από τον ιδρυτή του ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου» για μία επιμέρους πράξη της κατηγορίας κατάχρησης σε ασέλγεια σε βάρος ενός εκ των δύο καταγγελλόντων, ο οποίος σήμερα είναι 19 ετών. Ζητούν επίσης να λάβει καταθέσεις από δύο αδελφούς στους οποίους ο 19χρονος φέρεται να είχε εκμυστηρευθεί όσα καταγγέλλει ότι συνέβαιναν ενόσω ήταν ανήλικος και τρόφιμος σε δομή της Κιβωτού, με δράστη τον πατέρα Αντώνιο. Τα δύο αδέλφια φαίνεται να μην έχουν καταθέσει σε κανένα στάδιο της έρευνας της Δικαιοσύνης.

Η ανακρίτρια της υπόθεσης είχε περατώσει την έρευνα και η δικογραφία είχε εισαχθεί προς κρίση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με τον αρμόδιο Εισαγγελέα να έχει ζητήσει την παραπομπή του ιδρυτή της Κιβωτού ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τις κακουργηματικές πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια με παθόντα που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη καθώς και με παθόντα που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

