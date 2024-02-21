Λιγότερα από εξήντα δευτερόλεπτα χρειάστηκαν δύο ελαφροχέρηδες για να κάνουν φύλλο και φτερό, ζαχαροπλαστείο στη Ανατολική Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο οι δυο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους φαίνεται να σπάνε τη τζαμαρία του καταστήματος και να εισέρχονται χωρίς να αγχώνονται που η δράση τους καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι δύο «ποντικοί» αφού σαρώσουν τον χώρο για να εντοπίσουν τη λεία τους παίρνουν κάποια χρήματα από την ταμειακή μηχανή και γίνονται καπνός.

