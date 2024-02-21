Αναβαθμίζονται και επεκτείνονται το Παρατηρητήριο Τιμών και οι ψηφιακές υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των τιμών λιανικής πώλησης υγρών.

Η ανακοίνωση πρόσθετης χρηματοδότησης του υπουργείου Ανάπτυξης, με το ποσό δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 1.190.400 ευρώ, αναρτήθηκε στη Διαύγεια και όπως αναφέρεται, σκοπός είναι: «Να χρηματοδοτηθεί η αναβάθμιση και η επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη της γενικής γραμματείας Εμπορίου.

Η επέκταση και αναβάθμιση αφορούν στην παροχή διακαναλικής ψηφιακής υπηρεσίας προς τον πολίτη στην πλατφόρμα kataggelies.mindev.gov.gr, στην διαδικτυακή εφαρμογή του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων "Fuel Prices" με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των τιμών λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων καθώς και στην ψηφιακή πλατφόρμα παρατηρητήριο τιμών "e-Καταναλωτής" με στόχο την παροχή νέων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων με τεχνολογία ΑΙ».

Πηγή: skai.gr

