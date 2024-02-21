Παράταση στην διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS ζήτησαν με κοινή επιστολή που απέστειλαν προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι εκπρόσωποι της αγοράς έχουν επαλειμμένα επισημάνει ότι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Δημοσίου, δεν αποτελεί ένα εγχείρημα που μπορεί να γίνει αυτόματα και σε κάθε περίπτωση που μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά και ομαλά ψηφιοποιώντας απλοϊκά τις υφιστάμενες διαδικασίες και δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες των υπόχρεων, είτε αυτές αφορούν τις αναγκαίες για την ψηφιακή συμμόρφωση γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, είτε αυτές αφορούν το κόστος συμμόρφωσης (πχ κόστος αγοράς και διατήρησης POS, τραπεζικές προμήθειες επί των συναλλαγών, αγορά-λειτουργία-συντήρηση σχετικών λογισμικών προγραμμάτων).

«Με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καταγράφεται και μεγάλη καθυστέρηση στην αναβάθμιση των POS από τους παρόχους, δυσκολίες σύνδεσης και δικτύωσης τους από τους προμηθευτές των ταμειακών μηχανών, και γενικότερα αδυναμία εξυπηρέτησης, λόγω τεχνικών προβλημάτων, χιλιάδων επιχειρήσεων που πρέπει να διασυνδεθούν όλες εντός των επόμενων ελάχιστων ημερών. Πώς είναι δυνατόν να τηρηθούν οι ασφυκτικές προθεσμίες όταν οι πάροχοι δεν είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στα αιτήματα;» αναφέρουν στην επιστολή τους ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ.

Θέτουν επίσης μια σειρά ζητημάτων, όπως πχ για τα τραπεζοκαθίσματα στην εστίαση, που δεν υπάρχουν σαφείς ρυθμίσεις και απαιτείται άμεσα να εκδοθούν διευκρινιστικές οδηγίες από το υπουργείο, αλλά και η επίλυση σειράς πρακτικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα η ακύρωση απόδειξης ταμειακής μηχανής προκειμένου να εκδοθεί τιμολόγιο σε περίπτωση συναλλαγής χονδρικής πώλησης και πληρωμής με κάρτα.

Επίσης τονίζεται ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις για τα voucher του τελευταίου κύκλου, ενώ καθυστερεί ο 4ος κύκλος, στον οποίο θα περιλαμβάνονται και τα all in one συστήματα για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν είναι διαθέσιμα ακόμα από τις τράπεζες.

Δεδομένων αυτών, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ ζητούν την παράταση της διαδικασίας για την διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές για, τουλάχιστον, 6 μήνες, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή συμμόρφωση των επιχειρήσεων, καθώς απαιτείται εκπαίδευση των επιχειρηματιών, ώστε να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις και πλήρης χρηματοδότηση του συνεπαγόμενου κόστους συμμόρφωσης (τεχνικές αναβαθμίσεις, software, αντικατάσταση ταμειακών μηχανών κλπ).

ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ ζητούν επίσης από το υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει το ζήτημα του E-send και το κλείδωμα του ΦΠΑ.

Για το E-send εκτιμούν ότι το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο κυρώσεων θα πρέπει άμεσα να αλλάξει και συγκεκριμένα να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές αλλαγές, ώστε άμεσα να ενημερώνονται οι επιχειρήσεις ότι οι αποδείξεις τους δεν διαβιβάζονται μέσω του Ε-send και ακολούθως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να καλούνται να διορθώσουν το τεχνικό πρόβλημα και να καταθέτουν τα μη διαβιβασθέντα παραστατικά. Για τις περιπτώσεις αυτές και εφόσον συμμορφώνονται με τα προαναφερόμενα, να μην επιβάλλεται πρόστιμο ή άλλη κύρωση. Επίσης να καθοριστούν σαφείς και απλές εναλλακτικές διαδικασίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων για περιπτώσεις όπως η απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ενδεχόμενης βλάβης ή δυσλειτουργίας των ΦΗΜ. Για τις περιπτώσεις αυτές να μην επιβάλλεται πρόστιμο, ενώ δεν θα πρέπει να επιβάλλεται κανένα πρόστιμο στις επιχειρήσεις που δεν διαβίβασαν παραστατικά και μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αποκρύψει έσοδα. Τέλος, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου συστήματος κυρώσεων που απέχει από το να χαρακτηριστεί ως εύλογο ή/και αναλογικό.

Για το κλείδωμα ΦΠΑ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ επισημαίνουν ότι έχουν γεννηθεί ερωτηματικά σχετικά με την εφαρμογή από 01/01/2024 του κλειδωμένου ΦΠΑ, δηλαδή της υποχρεωτικής προσυμπλήρωσης εσόδων-εξόδων κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο myDATA. Η πλατφόρμα παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα. Ως εκ τούτου ζητούν την απόσυρση της συγκεκριμένης ρύθμισης και να εφαρμοστεί πιλοτικά μέχρι να επιλυθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζει η σχετική πλατφόρμα..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

