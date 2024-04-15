Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Καραμπόλα με σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του φαληρικού δέλτα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του ΣΕΦ προς το σημείο της σύγκρουσης.

Επίσης, μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί:

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα την Πανόρμου και τα Σίδερα Χαλανδρίου

στην κάθοδο της Μεσογείων

στα δύο ρεύματα της Κηφισού

στα δύο ρεύματα της Αθηνών- Κορίνθου προς τον Ασπρόπυργο λόγω των εργασιών

στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού

στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό

Πηγή: skai.gr

