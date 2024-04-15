Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 15/04/2024, ο πυρήνας της δημοτικής αρχής της Πάτρας για να καταθέσει υπόμνημα που περιλαμβάνει τα όσα απαιτεί ο Δήμος σχετικά με χρηματοδοτήσεις, μόνιμες προσλήψεις και λύσεις για το θέμα των συμβασιούχων.

Η πρωτοβουλία του Δήμου για πολιτική διεκδίκηση πάρθηκε μετά την κατάληψη του Δημαρχείου από πρώην συμβασιούχους του ΟΑΕΔ που ζητούν στήριξη από τη δημοτική αρχή σε μεθαυριανό δικαστήριο που έχουν για παραμονή στην εργασία τους.

Η σημερινή δράση της δημοτικής αρχής έχει ως στόχο να μεταθέσει το ζήτημα των συμβασιούχων, εκεί που πιστεύει ότι μπορούν να δοθούν λύσεις, δηλαδή στο υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας ως δεδομένο ότι ο Δήμος δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα των εργαζομένων για ηθικούς, νομικούς και οικονομικούς λόγους.

Στο υπόμνημα του Δήμου βρίσκονται μεταξύ άλλων τα αιτήματα για χρηματοδότηση όπως ορίζει ο νόμος, να επιχορηγηθεί εκτάκτως ο Δήμος για να μπορεί να καλύψει τη μισθοδοσία και την ασφάλιση των συμβασιούχων που παραμένουν με δικαστικές αποφάσεις, αλλά και να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του Δήμου μέσω ΑΣΕΠ με μοριοδότηση όσων εργάστηκαν μέσω ΟΑΕΔ.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», δεν είχε εξασφαλιστεί έως χθες κάποιο ραντεβού με την υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως ή κάποιον πολιτικό προϊστάμενο του ΥΠΕΣ. Από την πλευρά του Δήμου, ενημέρωσαν το υπουργείο πως θα βρεθούν στην Αθήνα σήμερα, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Το ότι δεν υπάρχει ραντεβού είναι και ο λόγος που ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Σβόλης δεν σκοπεύει να βρεθεί στην Αθήνα. Οπως είχε μεταφέρει στην «Π», αν η κ. Κεραμέως δεχόταν αντιπροσωπεία του Δήμου για συζήτηση επί του θέματος, ήθελε να είναι παρών. Εφόσον δεν έχει εξασφαλιστεί συνάντηση, θεωρεί ότι πρόκειται για κίνηση χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

