Νεκρός ανασύρθηκε τουρίστας από θάλασσα στα Χανιά

Λουόμενοι ανέσυραν τον τουρίστα από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

πνιγμός

Την τελευταία του πνοή στη θάλασσα άφησε το μεσημέρι της Κυριακής ένας τουρίστας στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, στα Χανιά.

Λουόμενοι ανέσυραν τον τουρίστα από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Μία γιατρός και μια εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού  έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο άντρα και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Υπενθυμίζεται ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες ξεκινάει τη 1η Ιουνίου.

Πηγή: kriti24.gr

