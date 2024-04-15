Περιπέτεια για μια 40χρονη γυναίκα σε παραλία της Μαγνησίας το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως γράφει το thenewspaper.gr τη γυναίκα δάγκωσε φίδι, το οποίο βρισκόταν μέσα στο νερό, την ώρα που κολυμπούσε μαζί με άλλους στην παραλία Σουτραλί της Αγριάς Βόλου.

Το φίδι βρισκόταν σε ρηχά νερά ενώ το πόδι της 40χρονης που δέχθηκε το δάγκωμα μελάνιασε και πρήστηκε, ενώ ήταν εμφανείς δύο μικρές τρύπες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε και έφτασε στο σημείο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρθηκε στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στις Αρχές επικρατεί προβληματισμός, αν το γεγονός είναι τυχαίο ή αν συνδέεται με τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και το οργανικό φορτίο που έπεσε στον Παγασητικό από το Πήλιο και την Κάρλα.

