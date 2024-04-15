Λογαριασμός
Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολώνα - Πέντε τραυματίες (Βίντεο & φωτογραφίες)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος 

Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολώνα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου πλησίον της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών στη Ζωφριά στα Λιόσια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά πέντε επιβαίνοντες.

Το λεωφορείο, το οποίο είναι μισθωμένο από τα ΚΤΕΛ, περίπου στις 8 και 30 το πρωί και ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ρεύμα προς Λιόσια, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Πηγή: skai.gr

