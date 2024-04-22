Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα

στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από ύψος του Μοσχάτου έως τη Γέφυρα Λυκόβρυσης λόγω τροχαίου ατυχήματος, νωρίτερα.

στη λεωφόρο Σχιστού

στα δύπ ρεύματα της Αττικής οδού

στην κάθοδο της Κηφισού, από την Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ,

στα δύο ρεύματα στην ανηφόρα της Κατεχάκη

στα δύο ρεύματα της Αρδηττού

στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Αγιο Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο

Πηγή: skai.gr

