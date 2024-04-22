Λογαριασμός
Στο κόκκινο παραμένει η κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα 16 χιλιομέτρων στον Κηφισό

Ποιοι δρόμοι έχουν μποτιλιάρισμα

UPDATE: 10:10
κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα 

  • στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από ύψος του Μοσχάτου έως τη Γέφυρα Λυκόβρυσης λόγω τροχαίου ατυχήματος, νωρίτερα.
  • στη λεωφόρο Σχιστού 
  • στα δύπ ρεύματα της Αττικής οδού 
  • στην κάθοδο της Κηφισού, από την Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ,
  • στα δύο ρεύματα στην ανηφόρα της Κατεχάκη 
  • στα δύο ρεύματα της Αρδηττού  
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Αγιο Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο
