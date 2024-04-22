Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα
- στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από ύψος του Μοσχάτου έως τη Γέφυρα Λυκόβρυσης λόγω τροχαίου ατυχήματος, νωρίτερα.
- στη λεωφόρο Σχιστού
- στα δύπ ρεύματα της Αττικής οδού
- στην κάθοδο της Κηφισού, από την Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ,
- στα δύο ρεύματα στην ανηφόρα της Κατεχάκη
- στα δύο ρεύματα της Αρδηττού
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Αγιο Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο
Πηγή: skai.gr
