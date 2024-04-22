Λογαριασμός
Αυτοκίνητο παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή που περνούσε διάβαση στο Ίλιον - Συνελήφθη ο οδηγός

Λίγη ώρα αργότερα η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον 49χρονο οδηγό του οχήματος

τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού  συνέβη στις 11:00 το βράδυ της Κυριακής 21 Απριλίου στη συμβολή της Λεωφόρου Θηβών με την Ανδρέα Παπανδρέου.

Συγκεκριμένα μια 23χρονη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιχείρησε να περάσει κάθετα το δρόμο από διάβαση και την χτύπησε αυτοκίνητο, το οποίο διέφυγε από το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον 49χρονο οδηγό του οχήματος.

Η 23χρονη δεν τραυματίστηκε σοβαρά ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από το συμβάν.

