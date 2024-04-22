Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη στις 11:00 το βράδυ της Κυριακής 21 Απριλίου στη συμβολή της Λεωφόρου Θηβών με την Ανδρέα Παπανδρέου.

Συγκεκριμένα μια 23χρονη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιχείρησε να περάσει κάθετα το δρόμο από διάβαση και την χτύπησε αυτοκίνητο, το οποίο διέφυγε από το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον 49χρονο οδηγό του οχήματος.

Η 23χρονη δεν τραυματίστηκε σοβαρά ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από το συμβάν.

Πηγή: skai.gr

