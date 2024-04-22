Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα σε σταθμευμένο όχημα στη συμβολή Σαμαρά και Καυταντζόγλου στα Κάτω Πατήσια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από το περιστατικό υπέστη ζημιές και ένα άλλο αυτοκίνητο που βρισκόταν κοντά, ενώ από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια σε παρακείμενο κατάστημα, ενώ υλικές ζημιές σημειώθηκαν και σε διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Στις φλόγες τυλίχθηκε δέντρο το οποίο βρισκόταν δίπλα στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα και κατάφεραν γρήγορα να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Προανάκριση έχει αναλάβει η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

