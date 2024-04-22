1500 O ΠΕΔΡΟ ΚΑΜΠΡΑΛ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ο Πορτογάλος εξερευνητής Πέδρο Αδράλες Καμπράλ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στη Βραζιλία και την ονομάζει «Γη του Αληθινού Σταυρού».

1827 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης τραυματίζεται από σφαίρα στο Φάληρο. Εκφράζονται υπόνοιες για δολοφονική απόπειρα από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

1897 Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Η Μάχη των Φαρσάλων. Οι ελληνικές δυνάμεις υπό τον Ταξίαρχο Σμολένσκη, παρά τις σφοδρές τουρκικές επιθέσεις, διατηρούν τις θέσεις τους (ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897).

1915 ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΥΠΡ

Χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Στη Μάχη του Υπρ, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικές δυνάμεις εκτοξεύουν κυλίνδρους με αέρια χλωρίου, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο 5.000 Γάλλοι στρατιώτες.

1931 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Εγκαινιάζεται στην Αθήνα το Μουσείο Μπενάκη, παρουσία του πρωθυπουργού, Ελευθερίου Βενιζέλου, και άλλων επισήμων.



Πηγή: skai.gr

