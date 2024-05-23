Κιλκίς: Προφυλακιστέοι οι ανήλικοι για απόπειρα ληστείας σε κτηνοτροφική μονάδα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στο Κιλκίς οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι ήταν μαζί με τον 45χρονο, που σκοτώθηκε και τον 38χρονο αποπειράθηκαν να παραβιάσουν την πόρτα κτηνοτροφικής μονάδας στις Μουριές ενώ ο ιδιοκτήτης κοιμόταν μέσα.

Υπενθυμίζεται πως ο 45χρονος έχασε τη ζωή του σημειώθηκε στις Μουριές Κιλκίς καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ της 20 Μάιου, μαζί με τα τρία προαναφερθέντα άτομα, μετέβησαν στην κτηνοτροφική μονάδα 54χρονου κι επιχείρησαν να παραβιάσουν την πόρτα της μονάδας για να κλέψουν

Ο 54χρονος ιδιοκτήτης πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι τρεις συνεργοί του εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν για απόπειρα ληστείας.

Κατασχέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας κυνηγετικού όπλου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.